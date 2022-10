Gli Amici del Mosaico cercano volontari e organizzano una serata per presentarsi.

Una possibilità per chi una parte del proprio tempo da donare. L'associazione Volontari Amici del Mosaico di Bulgarograsso cerca nuove braccia, menti e sorrisi per le proprie attività. La cooperativa Il Mosaico è da oltre 30 anni al fianco delle persone con disabilità attraverso progetti, iniziative, sostegno, attività di ogni genere, possibili anche grazie ai volontari.

Per chi volesse conoscere questa realtà l'appuntamento è giovedì, 3 novembre 2022, alle 20.30 in via Cesare Battisti 15 a Bulgarograsso, presso la sede della cooperativa. Sarà l'occasione per scoprire come mettersi in gioco gustando un caffè e qualche dolce in compagnia. E' gradita prenotazione scrivendo a segreteria@cooperativamosaico.it