I crateri sommitali dell’Etna erano tra i sogni dei ragazzi del Gam (Gruppo Amici della Montagna) di Novedrate da tempo, tanto da sceglierli come meta speciale per i 10 anni dell’associazione, festeggiati quest’anno. Lo scorso fine settimana il sogno è diventato realtà e, per la prima volta, il gruppo di trekking novedratese ha raggiunto una meta più lontana, portando circa 70 persone sul vulcano attivo più alto d’Europa per una tre giorni ricca di avventura.

Gli Amici della Montagna di Novedrate in vetta sui crateri dell'Etna

Dopo un venerdì di viaggio e una camminata leggera di preparazione nei dintorni del rifugio Ariel a circa 1.700 metri, il giorno successivo il gruppo è partito alla volta dell’Etna. La maggioranza, insieme a guide alpine e biologi, ha partecipato all’escursione dei crateri sommitali, arrivando a circa 3.340 metri di altitudine, tra depressioni crateriche impregnate di solfati e paesaggi lunari da togliere il fiato.

Mentre gli altri escursionisti hanno preferito percorrere un anello differente a 3.000 metri, altrettanto spettacolare: "Il momento migliore – racconta il presidente del Gam - è quando il naso oltrepassa l'ultimo metro del cratere e ti trovi sul punto più alto, sul vulcano più alto d'Europa. Ma non meno affascinante è stato attraversare un canale lavico o calcare prolunga, l'ultima colata lavica scesa poco più di un mese fa. Particolarmente piacevole è stato passare da un freddo tipico di alta quota con nuvole basse nebbia e un vento gelido ad un angolino riscaldato da un camino naturale regalato dalla colata di maggio".

Insomma, momenti a stretto contatto con la natura più incontaminata che hanno reso questa escursione per il decimo anniversario del Gam tra le più emozionanti. Il giorno successivo, infine, c'è stato spazio anche per arte e cultura: il gruppo di appassionati di montagna ha avuto infatti la possibilità di immergersi nella storia di Catania, con un giro della città accompagnato dalle guide, un’attività nuova e insolita per il'associazione novedratese, che ha chiuso la tre giorni con entusiasmo e soddisfazione di tutti.

Alla fine di ogni esperienza, arriva sempre il momento di tirare le somme e guardare al futuro: "Nei prossimi 10 anni – conclude il presidente – ci auguriamo di continuare così, ma la più grossa speranza è di rimpolpare le fila con giovani per tramandare e mantenere lo spirito di amicizia e di collaborazione che solo la montagna riesce a regalare, anche quando il mondo corre e tende a chiudere l'individuo in se stesso e nei suoi interessi".

Più nel breve termine, invece, lo sguardo è sulla prossima destinazione, l’ultima del 2023: Trift Bridge di Gadmen (Canton Berna in Svizzera), un ponte pedonale sospeso sulle Alpi. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre e per maggiori informazioni basta contattare il Gam alla mail gam.novedrate@gmail.com, collegarsi all’omonimo sito web o pagine Facebook e Instagram oppure presentarsi nella sede di via Taverna a Novedrate ogni venerdì dalle 21.