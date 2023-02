Gli animali non sono giocattoli: Phoebe cerca la sua seconda possibilità

Gli animali non sono giocattoli: Phoebe, da Cosenza a Cantù, cerca la sua seconda possibilità.

Gli animali non sono giocattoli. Ce lo ricorda Luca Costantino, 29 anni, volontario dell’associazione canturina Felixlandia che si occupa di gatti randagi e che gestisce l’Oasi nei boschi di Fecchio. "Io abito davvero molto vicino al gattile e proprio passeggiando nei boschi vicino a casa ho conosciuto l’associazione - ricorda Luca - Nel 2015 è mancato il mio primo gatto, Pongo, e in sua memoria ho deciso di dedicare un po’ del mio tempo al volontariato. Da allora ho il mio turno fisso settimanale all’Oasi, ma mi occupo anche di catture per le sterilizzazioni di colonie nei paesi limitrofi".

Per la rubrica mensile "Storie di Felixlandia" del Giornale di Cantù, Luca ha voluto far conoscere il passato di Phoebe, una gattina di quattro anni, oggi ospite dell’Oasi, ma in cerca di una famiglia che l’accolga in una casa tutta sua. "Phoebe arriva da Cosenza, da cucciola è stata adottata da una famiglia della zona con figli che però non sono stati educati al modo di rapportarsi con gli animali - racconta Luca - Così a lungo andare la gatta è diventata insofferente e scontrosa, finché la famiglia non ha deciso di confinarla sul balcone. Una situazione a cui hanno posto rimedio alcune volontarie della zona che l’hanno presa in custodia".

A quel punto Phoebe ha intrapreso il suo viaggio verso il Nord Italia ed è approdata all’Oasi di Felixlandia. "E’ arrivata da noi nel 2020 ma non era assolutamente adottabile, non si fidava degli umani, era inavvicinabile - spiega il volontario - ma lei è la dimostrazione dei miracoli che accadono all’Oasi. I volontari concedono ai gatti il tempo che loro serve a riavvicinarsi alle persone e oggi Phoebe è una gatta coccolona e socievole" che ha l’urgenza di una casa. "Come tutti i gatti di colore bianco, una prolungata esposizione al sole, può far insorgere un tumore alle orecchie - aggiunge Luca - e per questo vorremmo per lei una famiglia e una casa prima dell’estate".

Questo racconto è stato pubblicato a gennaio sul Giornale di Cantù, ma la doce Phoebe non è ancora stata adottata. Così abbiamo pensato di riproporvi la sua storia, certi che qualcuno la accoglierà nella propria famiglia. Per ulteriori informazioni sull’adozione chiamare il 391.7356925.