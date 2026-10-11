Gli assessori incontrano i residenti della frazione di Fecchio

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Proseguono gli incontri pubblici con i cittadini delle frazioni di Cantù.

L’incontro

Giovedì 22 ottobre, alle 20, presso l’oratorio San Carlo di Fecchio, si terrà un nuovo momento di confronto e dialogo con i residenti della frazione, alla presenza dell’assessore ai Rapporti con le Frazioni, Andrea Lapenna, e dell’assessore all’Istruzione e Urbanistica, Natalia Cattini. L’obiettivo è quello di raccogliere eventuali problematiche e segnalazioni da parte dei cittadini, rispetto alle quali, poi, l’Amministrazione comunale si attiverà per risolvere.

I precedenti incontro

Gli assessori comunali hanno già effettuato, nei mesi precedenti, altri incontri con la cittadinanza, in modo particolare nelle frazioni di Mirabello, Cascina Amata, Vighizzolo e Cantù Asnago. Dopo Fecchio, l’assessore Lapenna convocherà altri incontri, anche laddove si è già recato una prima volta, con l’obiettivo di fare il punto della situazione.