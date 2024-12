Gli Eroi per gioco aiutano la Pediatria e i nuovi nati

Ora per i piccoli pazienti è possibile semplificare le pratiche di screening dell’ittero, riducendo il numero di prelievi ematici

Un Natale speciale per gli Eroi per gioco e i nuovi nati nell'ospedale di Erba

La raccolta fondi era partita la scorsa primavera e grazie alle condivisioni e ai contributi di chi da sempre crede e ha creduto in Eroi per gioco ieri, martedì 17 dicembre, l'associazione ha concluso il progetto in favore della Pediatria dell'Ospedale di Erba alla quale è stato consegnato un bilirubinometro. Uno strumento che permetterà di semplificare le procedure per lo screening dell'ittero nei neonati. L'obiettivo aveva avuto inizio con la devoluzione delle prime venti quote associative e una donazione anonima in occasione della cena di beneficenza del 28 maggio e si è conclusa con un'erogazione liberale da parte dell'impresa Noto G. srl lo scorso 20 novembre.

Un modo per sostenere i più piccoli senza tecniche invasive

L’acquisto di un bilirubinometro e la sua donazione consentiranno ora il dosaggio della bilirubina senza necessità di prelievo di sangue. Viene utilizzato per tutti i neonati e permette di eseguire una misurazione attendibile, ottenendo un monitoraggio della bilirubina, e quindi dell’ittero, e riducendo di molto la necessità di eseguire un prelievo.

Per sostenere la causa era stata aperta anche una sottoscrizione con Gofundme e in tanti avevano risposto all'appello di aiuto.