Gli Eroi per Gioco hanno distribuito 572 dolci di Natale in 10 strutture del territorio

Eroi per Gioco ha potuto distribuire più di 550 dolci di Natale, panettoni, pandori e biscotti, in 10 strutture diverse del territorio grazie a una rete di solidarietà.

Eroi per gioco, missione compiuta

Gli Eroi per Gioco hanno concluso con grande soddisfazione una importante raccolta solidale natalizia che ha permesso di distribuire 572 dolci natalizi tra panettoni, pandori e biscotti, raggiungendo ben 10 strutture del territorio. I dolci natalizi sono stati interamente donati da aziende, realtà locali e privati cittadini che hanno scelto di sostenere il progetto. Tra i principali donatori si ringraziano in modo particolare Doppiozero, Impresa Edile Noto G. srl e il team di Tuttigiorni di Erba, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. La distribuzione ha coinvolto: Pediatria di Erba, per quattro sabati a partire dal 29 novembre, Ospedale Maria Letizia Verga di Monza, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Residenza San Giovanni – Emmaus di Asso, Gruppo Primavera di Albavilla, Casa Famiglia di Lipomo, dove contestualmente sono stati consegnati anche i giochi richiesti dai bambini al nostro Babbo Natale, Pediatria di Desio, Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e Associazione Noi Genitori di Erba.

Una rete di solidarietà

Grazie a questa rete di solidarietà, gli Eroi per Gioco hanno potuto portare un gesto concreto di vicinanza e calore natalizio a bambini, famiglie e strutture che ogni giorno si prendono cura degli altri, confermando ancora una volta quanto la collaborazione tra volontariato e territorio possa fare la differenza.