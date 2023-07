Gli eventi per i 70 anni della Bcc di Alzate

L'impegno di essere punto di riferimento per il territorio. La Bcc Brianza Laghi di Alzate Brianza si conferma banca dei cittadini e degli imprenditori locali e presenta gli eventi per il 70° di fondazione

La conferenza di presentazione del presidente Giovanni Pontiggia

Un momento positivo è quello che sta vivendo la realtà creditizia locale, confermato nell'utile che nei primi mesi di quest'anno eguaglia quasi i 6 milioni e mezzo di euro dell'interno anno scorso. Frutto della politica commerciale complessiva dell'azienda, oltre che del rialzo dei tassi di interesse verso i quali l'istituto di credito ha manifestato la massima attenzione sia nei confronti della clientela sia dell'esistenza stessa delle imprese.

Il momento è quello di festeggiare con il territorio questi 70 anni di attività con una serie di eventi che vedono la banca non semplice sponsor ma partner propositivi.

Tra i più importanti il presidente Pontiggia ha ricordato la terza edizione di "Bolettone in rosa" domenica 17 settembre camminata dall'Ale del Vicerè al Bolettone con ritrovo alle 5.30. Una iniziativa a sostegno della Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro. Informazioni chiamando la Pink Ambassador comasca Silvia Battagin (328-4240908).

E ancora la mostra estemporanea di pittura "Alzate al tramonto" dal 10 al 17 settembre. Iscrizioni entro e non oltre il 31 agosto tramite Qr code. La mostra in via Diaz sarà visitabile sabato 16 dalle 17.30 alle 22 e domenica 17 dalle 10 alle 16. Domenica 17 settembre premiazione della giuria popolare.

Altra iniziativa una mostra dell'architetto autore della sede di Alzate, Adolfo Natalini di Firenze. Un evento che recede il 40° dell'anno prossimo di inaugurazione della banca di Alzate.