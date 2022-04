A Cremnago

Cambio di proprietà per la storica attività della frazione inverighese: arrivano Michele e Anna.

Un cambiamento epocale, per fortuna, con un lieto fine. La storica cartoleria di Cremnago, frazione di Inverigo, cambia i suoi proprietari, i suoi volti ma non il suo scopo: essere un punto di ritrovo per i cremnaghesi, fornendo giornali ma anche fiori e oggetti utili per la quotidianità.

Gli storici cartolai vanno in pensione e cedono l'attività

L’appello dei proprietari, Daniele e Angela, ha trovato risposta e per fortuna il posto continuerà a svolgere il proprio ruolo per la comunità.

"Siamo contenti di aver trovato ragazzi vogliosi – commentano i due storici volti cremnaghesi – ma soprattutto che questo posto rimanga e mantenga il suo ruolo. Abbiamo tanti bei ricordi, la gente si è affezionata".

Ora, per loro, il meritato riposo della pensione. Il negozio, che oltre alla cartoleria ha anche la funzione di fiorista e di piccolo bazar, è stato rilevato da Michele e Anna che di fatto ne ereditano l’importante funzione per il microcosmo cremnaghese.

