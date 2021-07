Una Hall of fame ad Albavilla per riqualificare il cavalcavia e ricoprire le brutture e gli scarabocchi che lo hanno imbrattato, a opera di ignoti vandali.

Gli street artist riqualificheranno il cavalcavia di Albavilla

E’ il bel progetto messo in campo dal Comune di Albavilla, grazie alla collaborazione con Alessio Riva, «writer» che, in completa legalità e munito di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, realizzerà un murales di street art ad abbellire le pareti del cavalcavia tra via Padre Meroni e via Civati. Nei giorni scorsi è stata ultimata la parte "burocratica" con il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e la verifica della fattibilità dell’iniziativa, e presto il cavalcavia sarà riqualificato grazie all’arte di Riva.

