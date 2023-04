Hanno avuto a che fare con strumenti che, ormai - e forse purtroppo - appartengono all’"archeologia" della scrittura per ragazzini della scuola primaria e secondaria di primo grado. Soppiantate da tempo dai computer, le macchine da scrivere rappresentano il ricordo di un’epoca neanche troppo remota dal punto di vista temporale, ma lontanissima da quello culturale.

Gli studenti del Cardinal Ferrari hanno vinto il concorso di dattilografia della Pro Cantù

Ma proprio per far conoscere ciò che veniva utilizzato da genitori e nonni anni fa, la Pro Cantù ha organizzato una mostra dal titolo "Scrivere e calcolare da Gutenberg a Olivetti", presso la corte San Rocco in via Matteotti. Qui sono state esposte diverse macchine da scrivere, alcune delle quali hanno fatto la storia di questo genere. Tra queste la "Lettera 22", la popolare macchina per scrivere meccanica portatile realizzata dalla società Olivetti.

La Pro Cantù non ha organizzato solo la mostra, ma anche un concorso di dattilografia, aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Vi hanno così partecipato gli alunni dell’istituto Cardinal Ferrari e quelli della scuola Tibaldi.

A vincere l’originale concorso sono stati gli studenti dell’istituto cardinal Ferrari.

