Gli studenti del Melotti a colloquio con l'autrice Viola Ardone

Oltre 400 ragazzi del Liceo artistico Melotti hanno avuto la possibilità di incontrare la scrittrice Viola Ardone, autrice del libro "Oliva Denaro". Si tratta di un evento organizzato nell’ambito del progetto “Artemisia non si ferma”, promosso dall’Amministrazione comunale con la partecipazione di Telefono Donna.

"Le attività dell’assessorato alle Pari opportunità, così come i progetti del Liceo Melotti, non si limitano a celebrazioni di singoli momenti, ma si sviluppano con continuità negli anni. Oggi ci troviamo qui, per l’ulteriore sviluppo del progetto 'Artemisia non si ferma', per incontrare Viola Ardone. Ancora una volta è l’arte che svolge un ruolo educativo e sensibilizza i giovani, attraverso la scrittura dell’artista - ha commentato l'assessore Antonella Colzani - I miei personali ringraziamenti insieme a quelli di tutta l’Amministrazione a Viola Ardone per aver accolto questo invito e dimostrato, anche con la sua presenza, oltre che con la scrittura, quanto il tema dell’abuso, il diritto delle donne a decidere per la propria vita a dispetto della classe sociale a cui si appartiene e dell’educazione ricevuta, siano temi attuali".

Il libro di Ardone racconta infatti di una ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono.