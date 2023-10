Gli studenti del Melotti creano oltre 300 portatovaglioli per il Festival del Legno

Un progetto che unisce la creatività degli studenti del Liceo artistico Melotti, l’artigianalità della designer di gioielli Carlotta Coppola e la bellezza dello stare a tavola insieme dell’Usteria Pianela.

Si dirà, cosa unisce queste tre realtà canturine? Dei portatovaglioli, accessori sempre meno presenti sulle tavole standardizzate degli italiani e che invece in occasione del Festival del Legno diventeranno simbolo del saper fare canturino.

"Da sempre mi interessa unire attraverso attività creative diverse realtà della nostra città - ha spiegato Coppola, titolare del negozio di gioielli 'Carlotta Bijoux' in via Matteotti - Così ho pensato di proporre agli amici di Usteria Pianela e ai ragazzi del Melotti, con cui avevo già collaborato in passato, un progetto che donasse gioia alle persone".