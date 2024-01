Gli studenti del Romagnosi di Erba consiglieri regionali per un giorno

Esperienza nella stanza dei bottoni di Regione Lombardia per gli studenti dell'Istituto Romagnosi di Erba che ieri si sono seduti sui banchi dell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli e hanno vissuto l’esperienza di una giornata da Consigliere regionale. Insieme ai ragazzi del Liceo San Carlo di Milano hanno aperto la nuova edizione di “Consiglieri per un giorno”, un progetto di avvicinamento alla politica e alle istituzioni promosso dal Consiglio regionale della Lombardia.

“Questo progetto – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Federico Romani - è una freccia lanciata verso i giovani: vogliamo colpirli per convincerli dell’importanza della democrazia e della partecipazione, troppo spesso oscurate dalla sfiducia verso le istituzioni e la politica. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Il progetto ‘Consiglieri per un giorno’ è un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.