Gli uffici postali di Mozzate e Fino Mornasco riapriranno a metà febbraio 2026

Poste Italiane informa che la riapertura degli uffici postali di Mozzate e Fino Mornasco è prevista per la metà del mese di febbraio 2026.

Uffici postali chiusi per lavori

Nelle prossime settimane, le due sedi proseguiranno gli interventi strutturali, propedeutici ai successivi lavori sul network di connessione e sui sistemi di sicurezza, necessari alla ripresa delle attività, a seguito dei quali sarà possibile completare il trasloco e la riapertura delle sedi. “Poste Italiane” ha informato anche le Amministrazioni comunali, fornendo gli aggiornamenti, in coerenza con la volontà di mantenere un dialogo costante e trasparente verso la comunità locale.

Le alternative per i servizi

Fino alla riapertura degli uffici postali, si ricorda che la clientela di Mozzate potrà rivolgersi all’ufficio postale di Carbonate aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. La clientela di Fino Mornasco potrà rivolgersi all’ufficio postale di Vertemate con Minoprio, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.