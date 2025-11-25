Gli ultimi 40 anni della Ticosa: un percorso fotografico per raccontarli

Nell’ambito della rassegna “Autunno Letterario”, il Comune di Lipomo organizza una serata dedicata alla Ticosa, iconica fabbrica tessile comasca chiusa nel 1980.

“Ticosa, immagini da una storia dispersa”: il racconto di Gin Angri

La Ticosa chiude i battenti nel 1980, dopo oltre un secolo di attività. Per decenni era stata il fulcro dello sviluppo industriale della zona: luogo in cui si erano consumate le prime battaglie operaie, protagonista dell’espansione economica era anche del successivo declino.

Le fotografie di Gin Angri ripercorrono gli ultimi quarant’anni di questa esperienza, costruendo un racconto attraverso le immagini.

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 20.45, nella Sala Consiliare di Lipomo.