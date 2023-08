Glifosato per diserbare le aree cimiteriali: l'allarme lanciato dal circolo ambiente

Grave impatto sugli insetti impollinatori tra cui le api.

La decisione dell'Amministrazione comunale fa discutere

Una pessima notizia per l'ambiente arriva dal Comune di Erba, dove l'Amministrazione comunale ha deciso che utilizzerà il diserbante pericoloso (e sospetto cancerogeno) denominato "glifosato", per diserbare le aree cimiteriali. A lanciare l'allarme è il circolo ambiente "Ilaria Alpi" che ricorda come il glifosato sia un prodotto chimico molto pericoloso per l'ambiente, per la salute umana e ha un grave impatto sugli insetti impollinatori tra cui le api.

Cambio di rotta rispetto al passato

"Il paradosso è che lo stesso Comune di Erba, almeno fino a poco tempo fa, aveva fatto una scelta ecologica, preferendo non usare il glifosato, ricevendo anche il nostro plauso - spiegano dal circolo ambiente - Quindi ora il Comune avrebbe cambiato radicalmente idea, almeno per i cimiteri, optando per il pericoloso diserbante, che danneggia ambiente, salute umana e le api!".

Se ne parlerà alla Festa delle api

Del tema dei pesticidi chimici e della loro pericolosità per l'ambiente e per gli impollinatori, il circolo ambiente "Ilaria Alpi" ne parlerà nell'ambito della Festa delle api - organizzata in collaborazione con gli apicoltori del territorio - che si terrà il 23 e 24 settembre prossimi a Ponte Lambro, presso Villa Guaita.