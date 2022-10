"Il Gusto della Distinzione", questo il tema di Golosaria 2022: distinzione come indice di unicità, ma anche come simbolo di restituzione al territorio in termini di welfare, sostenibilità e colleganza che Golosaria metterà sul palco del MiCo - Milano Convention Center dal 5 al 7 novembre.

Golosaria 2022: le eccellenze culinarie comasche premiate a Milano

Un tema che a Golosaria troverà interpretazione nell’area Food, con le storie e i prodotti dei tanti espositori selezionati da ilGolosario, famosa rivista culinaria che premierà sul palco dell'evento numerose eccellenze comasche.

Infatti, molti tra ristoranti e trattorie riceveranno premi speciali o le classiche "Corone" e "Faccini" radiosi a partire dai Migliori Nuovi Ristoranti, tra cui sarà a la Trattoria Contemporanea di Lomazzo, Cucinantica – Sali, pepi, spezie, caffè, cioccolato e tè dal mondo di Como (Migliori Boutique del Gusto) e Noi Genitori Factory (Migliori Pasticcerie).

La ristorazione comasca infine, sarà protagonista con la premiazione deli già citati premi Corone e dei Faccini radiosi, ovvero i migliori ristoranti della provincia di Como segnalati sulla guida ilGolosario Ristoranti 2023. Di seguito i ristoranti premiati:

CORONE RADIOSE (14)

ALTA VALLE INTELVI (CO) - LA LOCANDA DEL NOTAIO (nuova Corona Radiosa)

CANZO (CO) - TRATTORIA DEL SEGRINO (nuova Corona Radiosa)

COMO (CO) – KITCHEN (nuova Corona Radiosa)

LOMAZZO (CO) - TRATTORIA CONTEMPORANEA (nuova Corona Radiosa)

ALBAVILLA (CO) - CANTUCCIO

ALSERIO (CO) - CÀ MIA

BELLAGIO (CO) - SALICE BLU

CANTÙ (CO) - LA SCALETTA

CERMENATE (CO) - CASTELLO

CERNOBBIO (CO) - MATERIA

COMO (CO) - COMI 107

COMO (CO) - FEEL COMO

LURAGO D'ERBA (CO) - LA DOLCENOTECA

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - IL GALLO NERO

FACCINI RADIOSI (12)

ERBA (CO) - MERCATO 38 (nuovo Faccino Radioso)

GERA LARIO (CO) - LE 5 CASE (nuovo Faccino Radioso)

APPIANO GENTILE (CO) - TARANTOLA

BELLAGIO (CO) - ALLE DARSENE DI LOPPIA

CERNOBBIO (CO) - TRATTORIA DEL GLICINE

COMO (CO) - CROTTO DEL SERGENTE

ERBA (CO) - DA MORRIS

LEZZENO (CO) - FILO RISTORANTE

LUISAGO (CO) - OSTERIA DEL PETTIROSSO

MARIANO COMENSE (CO) - LA CORTE DEL CARROBBIO

SORICO (CO) - BECCACCINO

VALSOLDA (CO) - OSTERIA LA LANTERNA