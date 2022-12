Gospel Night con un coro coreano al Centro Cristiano Cantù.

Il coro coreano "Immanuel Mission Choir", composto da cantanti lirici coreani di grande esperienza e capacità, si esibirà sabato 3 dicembre, alle ore 20:30, nella sala del Centro Cristiano in via Duzioni 14 a Cantù Asnago.

La serata è promossa dal Centro Cristiano e dal pastore Peter Felder e ha uno scopo benefico: l'incasso verra interamente devoluto all'associazione "Gocce d'amore Onlus" per progetti di sostegno dedicati ai minori in Africa, in particolare a Zanzibar.

La corale, diretta dal maestro Young Don Kim, ha iniziato la sua opera nel 1989 a Milano, esibendosi nella Galleria del Duomo, e poi in diversi paesi tra cui, Germania, Russia, Francia, Svizzera e Croazia. Il suo repertorio comprende brani di canti di musica classica, brani cristiani spirituali e cori Gospel, il 3 dicembre in scaletta ci saranno anche alcuni brani natalizi. I cantanti si esibiscono spesso in residenze per anziani e carceri, sempre come volontari, con il solo scopo di fare del bene a chi più ha bisogno.