Graduatoria per gli alloggi destinati ai servizi pubblici

Approvata la graduatoria provvisoria relativa al Bando numero 10600 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi pubblici (S.A.P.) del Comune di Olgiate Comasco.

La graduatoria

La graduatoria è pubblicata sul sito comunale e all'Albo pretorio per 15 giorni. I richiedenti sono identificati con il codice ID della domanda, visibile sull'ultimo foglio della richiesta inoltrata.

Il punteggio

Come precisa un avviso del Comune, la posizione in graduatoria deriva dal punteggio Isbar conseguito, ma non è detto che corrisponda alla posizione di assegnazione dell'alloggio, che è determinato da altri fattori.

La casistica

Tra i fattori da considerare, ci sono ad esempio l'eventuale condizione di indigenza con Iseee inferiore a 3.000 euro oppure la preferenza dell'alloggio.