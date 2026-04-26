Gran finale di OlgiateCult con il Concerto di primavera

Gran finale di OlgiateCult, al Medioevo di Olgiate Comasco: oggi, domenica 26 aprile, il Concerto di primavera del Corpo musicale olgiatese.
Il festival della cultura
Due eventi nella stessa giornata domenicale per chiudere una settimana ricca di proposte culturali: dalle 10 alle 18 “Olgiate in vinile”, alle 17 l’atteso concerto della banda, diretta da Edoardo Piazzoli.
“Olgiate in vinile”
Al Medioevo di via Lucini l’iniziativa dedicata agli appassionati di vinili. Si potranno trovare dischi, libri e memorabilia. È anche possibile portare i propri vinili. Ingresso libero.
Concerto di primavera
Alle 17 il concerto della banda, che propone un articolato programma preparato per l’occasione. Il Concerto di primavera, nell’anno del centocinquantesimo di fondazione del Corpo musicale olgiatese, è presentato da Mariella Bernasconi. Ingresso libero.