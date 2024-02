Gran pienone al Carnevale dei bambini di Olgiate. E domani la sfilata coi carri

Pienone all'edizione 2024 del Carnevale dei bambini di Olgiate Comasco, anteprima della grande sfilata che domani pomeriggio, domenica 4 febbraio 2024, occuperà il centro della città.

Gran pienone al Carnevale dei bambini di Olgiate

L’appuntamento del pomeriggio odierno, nel parco comunale di Villa Peduzzi, nell’Area feste 24 e nel piazzale sta registrando un successo di partecipazione. Almeno un migliaio le persone presenti, con centinaia di piccoli in maschera. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco olgiatese con la collaborazione delle associazioni (Avis e Alpini, Sos, Protezione civile).

La splendida giornata di sole rende ancor più invitante un giro nel suggestivo parco pubblico. Presente anche il sindaco Simone Moretti in divisa orange e corona. Come sempre, tra la folla i fotografi del gruppo Diapho’s a immortalare il successo.

Domani, alle 14.30 in via Repubblica, partenza della sfilata con 17 tra gruppi e carri allegorici. Arrivo in piazza Italia per la proclamazione del carro vincitore. Festa per tutto il pomeriggio con cotechini, patatine, birre e bevande.