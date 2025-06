Grandate-Breccia: al via i lavori di rifacimento della stazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Grandate -Breccia, sulla linea Milano-Como di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia.

Cominciati i lavori alla stazione di Grandate-Breccia

La sala d’attesa è stata chiusa ieri, giovedì 12 giugno, per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto, serramenti e illuminazione. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata, il tetto, gli arredi di stazione e i percorsi Lve per persone ipovedenti. La conclusione dei lavori e la riapertura della sala d’attesa sono previste per l’inizio di agosto.

L’intervento a Grandate-Breccia fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 14 stazioni e avviati in altre sette, sono finanziati da Regione Lombardia con 11.500.000 di euro. Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione - Lve, mappe tattili - e altri locali/fabbricati collegati.