Grandate celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con uno spettacolo teatrale

Una rappresentazione teatrale per dire "basta" alla violenza sulle donne: l'iniziativa di Grandate.

Grandate celebra la Giornata internazionale contro la violenza

L'arte per trasmettere un messaggio importante a tutta la comunità: sensibilizzare affinché nessuno si volti dall'altra parte quando c'è il dubbio di una violenza ai danni di una donna. E allo stesso per ricordare che quelle donne non sono sole e se avranno la forza troveranno qualcuno ad ascoltare.

Era questo l'obiettivo dello spettacolo "Tenendo per mano il sole - Racconti di donne" portato in scena nel salone della scuola materna "Achille Brioschi" di Grandate dal Gruppo "Ad alta voce" di Montano Lucino diretto da Sara Ghioldi su iniziativa dell'Amministrazione comunale e del Cif del paese, il Comitato Italiano Femminile, guidato da Ornella Canadé.

Il palcoscenico, grazie alle voci Monica Aiello, Orsola Cerea, Abril Maria Del Valle, Emanuela Guglielmetti, Simona Elettra Lecchi, Simona Tansini, Viviana Trincavelli e Olivia Trecchi, ha ospitato i racconti di vita di otto donne che hanno fatto la storia: Luisa Spagnoli, Maria Montessori, Camilla Ravera, Fernanda Wittgens, Tina Modotti, Maria Lai e le sorelle Giussani.