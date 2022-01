la benemerenza

Per celebrare i caduti grandatesi che non hanno ricevuto degna sepoltura.

Grandate, Coccinella d'Argento al Milite Ignoto: la pergamena al Museo del Vittoriano a Roma

L'associazione "Grandate il mio paese" nelle scorse settimane ha assegnato la benemerenza civica della Coccinella d'Argento al Milite Ignoto, in occasione del Centenario della traslazione a Roma del corpo di un soldato - senza nome - caduto nella Prima Guerra Mondiale per l'Italia. La giuria dell'associazione del paese, presieduta da Daniele Badà, ha scelto all'unanimità questo personaggio nell'anno in cui l'associazione Medaglie d' Oro ha invitato i Comuni di tutta Italia a concedere al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria.

Una scelta motivata dal fatto che sono tanti, dai dati offerti dal Ministero della Difesa, i grandatesi che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale e che non sono mai tornati. Molti dei quali sono ancora oggi dispersi; in quei quattro anni tanti giovani morirono ma i corpi non furono mai ritrovati e non hanno trovato degna sepoltura. E' per omaggiare tutti loro che esiste il Milite Ignoto.

Ora la pergamena della benemerenza, oltre a essere stata deposta al Monumento ai Caduti di Grandate e nei pressi della lapide che ricorda i caduti di tutte le guerre al cimitero della paese, sarà anche al Museo del Vittoriano a Como. Il consigliere comunale di Grandate Dario Lucca, per conto dell'associazione "Grandate il mio paese", ha infatti inviato digitalmente la benemerenza nella Capitale.