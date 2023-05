Grandate, la biblioteca comunale di via Como è stata completamente rinnovata e questa mattina, sabato 27 maggio, è avvenuta la tanto attesa inaugurazione.

Grandate, inaugurata una biblioteca comunale completamente rinnovata

Al taglio del nastro presenti le autorità, tra cui il sindaco Alberto Peverelli, il vicesindaco Andrea Brenna, l'assessore al Bilancio Fabio Ferrario, il consigliere delegato alla Cultura Davide Cattaneo e tanti cittadini. Presente anche una delegazione francese del Comune di Pocé-sur-Cisse, gemellato con Grandate dal 1999, in occasione dello scambio culturale che avviene ogni anno.

A illustrare il progetto è il sindaco Alberto Peverelli che fa leva sull'importanza della cultura e dell'istruzione per poter essere più consapevoli un domani: "Oggi abbiamo deciso di aprire dopo tanti mesi di chiusura la biblioteca. Il progetto si basa su due aspetti fondamentali. In primis l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno e all'esterno della struttura per consentire alle persone con difficoltà motorie e alle mamme con passeggini di accedervi. Poi incentivarne l'uso per le fasce più giovani. Abbiamo scelto di eliminare gli armadi per la raccolta dei libri e di creare uno spazio che sia vissuto dai bambini".

Il progetto di riqualificazione comprende l'accessibilità ai locali anche per le persone con disabilità, la riqualificazione dei servizi igienici con possibilità di fruizione anche per persona su sedia a rotelle, il rifacimento delle pavimentazioni, la rimozione di alcuni dislivelli interni, nuovi spazi per la lettura, angoli di consultazione di personal computer, un banco reception e gradinate interne per esporre libri e leggere sedendosi. La mattinata è stata allietata dal gruppo "Leggiamo Insieme" con momenti di lettura e di riflessione per bambini e adulti prima e dopo l'inaugurazione.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Servizio a cura di Marco Mussari