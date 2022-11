Pochi minuti dopo le 11 di questa mattina, sabato 26 novembre 2022, è stata inaugurata la struttura con cucina attrezzata nel parco comunale di Villa Peduzzi a Olgiate Comasco.

Grande festa a Olgiate: inaugurata la cucina attrezzata al parco di Villa Peduzzi

Taglio del nastro dopo la benedizione impartita dal parroco don Flavio Crosta. Il sindaco Simone Moretti ha chiamato accanto a sè gli amministratori comunali presenti, ringraziando l’Ufficio Tecnico e in particolare responsabile Francesco Gatti e Laura Iannello. Ringraziato anche l’architetto Bonicelli che ha curato la riqualificazione del grande parco pubblico in cui è inserita la struttura fissa per eventi e manifestazioni.

Soddisfazione espressa dal nuovo presidente della Pro loco, Mattia Mengozzi, eletto nei giorni scorsi, e dall’ex presidente, ora con incarico di vice, Ruggero Quatra. La struttura con la cucina attrezzata è il punto di partenza per ripensare e definire l’area per manifestazioni ed eventi pubblici.

Le immagini dell'inagurazione