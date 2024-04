Grande festa con l’Uggiatese, i gialloblù sono tornati a casa

La grande famiglia dell'Uggiatese calcio ha riunito più di 500 amici per celebrare l’affiliazione ufficiale alla Figc (1948) e i 70 anni di Quadranti Auto e Moto come sponsor. Dopo circa due anni, ha rimesso piede a casa, a Uggiate con Ronago.

Applausi per l’Uggiatese e la sua storia

Domenica 21 aprile la festa è stata firmata dall’Uggiatese calcio. Un vero e proprio ritorno in grande stile quello dei gialloblù, al centro sportivo comunale di via Marco Cocquio riqualificato con campo, tribuna e spogliatoi nuovi. Il rientro ufficiale sarà da settembre, per il momento la società finirà la stagione in corso a Bizzarone, dove è stata ospitata durante i due anni di lavori. E domenica si respirava aria di felicità, di volti familiari tornati a casa per festeggiare i 75 anni dalla fondazione, traguardo raggiunto nel 2023. Unitamente, festa grande per i 70 anni da sponsor di Quadranti Auto e Moto, realtà storica uggiatese. Tra le partite amichevoli dei giovani della società e il match di campionato disputato dalla Prima squadra contro l’Us Tavernola, la cerimonia ufficiale.

Una società “arzilla e vecchietta"

Ha preso parola il presidente Raffaele Donadini per ringraziare e rivivere la storia dell’Uggiatese calcio in una manciata di parole, il parroco don Sandro Vanoli ha benedetto il campo e la Filarmonica Santa Cecilia ha intervallato i momenti. Tra i più significativi, le targhe consegnate a Enrico Corti e Giuseppe Bernasconi, colonne storiche della società.