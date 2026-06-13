Grande festa per i 130 anni della banda

Oggi e domani il parco della villa comunale diventerà il cuore pulsante della vita comunitaria e musicale del paese

Un fine settimana di festeggiamenti per i 130 anni della banda. A partire da oggi, sabato 13 e fino a domani, domenica 14 giugno 2026, il parco della villa comunale diventerà il cuore pulsante della vita comunitaria e musicale di Fino Mornasco. L’evento, che ha il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune, vedrà anche la partecipazione dei «Rovellasca Drummers», e dei corpi musicali «Santa Cecilia» di Rovello Porro, «Giuseppe Verdi» di Fenegrò e «Santa Cecilia» di Turate.

Le parole del presidente

L’intera comunità si appresta a festeggiare con orgoglio questa cifra storica, come ha sottolineato il presidente Mino De Grandis:

«I 130 anni di vita della nostra banda sono un traguardo di cui andiamo fieri. Queste due giornate rappresentano l’apice di un lungo lavoro organizzativo e riflettono la passione di ogni componente».

All’organizzazione della festa hanno infatti partecipato: Natalina Larosa, Anna Maria Manzotti, Bartolomeo Simari e Cristian Rullo.

«Il mio ringraziamento – ha proseguito il presidente – va al direttivo, all’Amministrazione, alla Polizia locale e a tutte le associazioni locali che hanno collaborato con noi, ma soprattutto ai musicisti e alle loro famiglie, linfa vitale verso un futuro ancora ricco di musica».

Il programma

Ecco dunque il programma di questa due giorni. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra sulla storia della banda alle 15. Dalle 15.30 alle 16.30 invece ci sarà un laboratorio per i bambini che vogliono conoscere la banda e gli strumenti musicali. A seguire, alle 17, il saggio degli allievi della banda di Fino Mornasco e alle 19 esibizione dei Rovellasca Drummers. La sera si aprirà invece alle 21.30 con il concerto dei Unlkd, per terminare verso le 23.

Domani le esibizioni delle bande

Il secondo giorno di festa invece inizia dalla mattina, alle 10, con l’apertura della mostra di auto d’epoca. Alle 10.30 ci si sposterà in Piazza della Tessitura per ascoltare le esibizioni individuali delle bande protagoniste. Le stesse, a partire dalle 11.15, inizieranno a sfilare verso il parco della villa comunale. Dopo un momento di saluti istituzionali alle 12, seguirà il pranzo con le bande e le autorità di Fino Mornasco alle 13. Anche il pomeriggio sarà ricco di eventi: si parte subito alle 14 con l’apertura di Villa Mambretti per delle visite guidate a cura della biblioteca. Si prosegue quindi alle 16 con il gran concerto delle bande, per concludere la manifestazione verso le 18.30. Il divertimento però non si esaurisce perché anche nel dopo cena è previsto dj set dalle 21 alle 23. Il servizio di ristoro al parco invece è garantito sia sabato (dalle 18) che domenica (dalle 13).