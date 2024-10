Grande festa per i 50 anni di Croce Verde Fino, presentato il libro realizzato con il Giornale di Cantù

Una grande festa per i 50 anni di Croce Verde Fino Mornasco. Ieri, domenica 13 ottobre 2024, il sodalizio ha celebrato il compleanno insieme a volontari, cittadini e istituzioni.

Grande festa per i 50 anni di Croce Verde Fino Mornasco

La giornata è iniziata con la commemorazione del presidente fondatore, il Cavalier Pierino Bianchi, alla sede di via Ticino dove ci sono stati l’alzabandiera e il posizionamento di una corona floreale al monumento a lui dedicato. Ad accompagnare la solennità del momento un bandista del Corpo musicale "Giuseppe Verdi" che ha intonato "Il silenzio". Tante le istituzioni presenti, tra loro anche il sottosegretario al Ministro dell'Interno, Nicola Molteni. Il corteo si è poi diretto alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano per la celebrazione della messa. In piazza Odescalchi sono andate in scena l'inaugurazione e la benedizione di un nuovo mezzo di trasporto, ovvero un Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili.

Il presidente: "I 50 anni siano un tappa, non il traguardo"

"E' una grande emozione per me oggi essere qui a festeggiare i 50 anni - ha esordito il presidente del sodalizio, Gabriele Riccardi che ha preso parola alla sala Ottagono - Vedete me in questo momento, ma Croce Verde è fatta da tanti volontari, che insieme formano una grande famiglia. Questo compleanno non deve essere un traguardo, ma una tappa. Auguro a Croce Verde di festeggiare altri 50 anni". Il presidente provinciale di Anpas, Stefano Clerici ha portato i saluti da parte di tutta Anpas a livello nazionale e regionale, mentre il Ministro alla Disabilità, Alessandra Locatelli ha fatto arrivare una lettera d'auguri.

Il sindaco: "Siete sempre pronti a rispondere a un'emergenza"

Presenti anche diverse cariche istituzionali. A fare gli onori di casa è stato il sindaco, Roberto Fornasiero: "Mentre noi godiamo di questi attimi di festa, c'è qualcuno che è pronto a rispondere a un'emergenza. Si tratta di un impegno enorme che prosegue da 50 anni, portato avanti prevalentemente da volontari il cui lavoro non è scontato, ma nasce da un grande sforzo e della volontà di aiutare gli altri. Il mio auguro è che questa realtà possa andare avanti per altri 50 anni, non credo sarà facile, ma è importante superare gli individualismi e pensare che esista un bene superiore". L'onorevole del Partito Democratico, Chiara Braga, che ha definito Croce Verde "una realtà che arricchisce il territorio di Fino, che lavora con professionalità e umanità".

"Siete degli angeli"

"Chi fa il volontariato nel soccorso è un angelo, voi siete i nostri angeli custodi", ha evidenziato il deputato erbese Eugenio Zoffili. A intervenire anche l'assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Università, Alessandro Fermi: "Spesso la Lombardia viene ricordata come una regione dal grande motore economico. Lo siamo, ma siamo anche una terra dal grande cuore, che pulsa di tanto volontariato. Sono contento di dare una mano alle istanze di questo esercito di volontari". Infine la consigliera regionale, Marisa Cesana: "Un ringraziamento va fatto anche alle vostre famiglie, a cui togliete tempo per dedicarlo a Croce Verde. Vi faccio i complimenti per la vostra energia e dedizione. Siete una vera squadra, pronta a saltare anche i festeggiamenti di Natale pur di fare un turno".

Presentato il libro realizzato con il Giornale di Cantù

Foto 1 di 1

I festeggiamenti sono stati anche l'occasione per presentare il libro "Croce Verde di Fino Mornasco. Con voi, per voi", realizzato dal Giornale di Cantù, grazie al prezioso contributo di diversi sponsor e volontari del sodalizio. A intervenire è stato Ivan Monti, responsabile commerciale dell'Area di Como:

"Spesso il dovere di cronaca ci chiama a raccontare notizie poco liete, ma il nostro Gruppo editoriale vuole raccontare anche belle storie e questa è una bella storia. Nei vari incontri abbiamo esaminato, approfondito e conosciuto a dovere la storia di Croce Verde, andando a scoprire i veri valori che sono espressi nella copertina realizzata dall'artista Massimiliano Miazzo".

"Grazie a chi ha contribuito"

Monti ha poi proseguito ringraziando chi ha contribuito alla realizzazione del libro.

Premiate le figure storiche

L'occasione è stata utile per ringraziare e premiare i soci fondatori, i volontari storici e gli ex presidenti. Inoltre alla sala Ottagono è stato possibile mettersi in fila per l'annullo postale celebrativo dell'evento, timbrando le cartoline commemorative con il logo dell'associazione. La festa si è chiusa con il pranzo e una grande torta per tutti gli invitati.