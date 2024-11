Grande festa per i 90 anni di Lina all'asilo di Proserpio

Grande festa per i 90 anni di Lina Cervieri: l’asilo proserpino ha voluto celebrare la ricorrenza in grande mercoledì scorso, 27 novembre.

Lina per 40 anni in asilo

I bambini le hanno regalato un disegno che le maestre hanno raccolto in un libro, in cambio Lina ha portato alcuni regali per i bambini. Oltre a farle spegnere le candeline, i rappresentanti della scuola dell’infanzia hanno voluto ringraziare Lina per tutto il sostegno che ha dato alla realtà di Proserpio.

Antonio Torriani, dirigente della scuola, spiega: "Non è facile raccontare quello che Lina rappresenta per il nostro asilo. Lei, insieme anche al marito Antonio Cervieri, ha aiutato la scuola per più di 40 anni, 20 dei quali da presidente. Se penso a me stesso a 90 anni, immagino una persona che vive e pensa nel passato, invece con la signora Lina si percepisce come lei pensi alla nostra scuola al futuro, proponendo idee e facendosi esempio per gli altri. La nostra è una piccola scuola che vive di volontariato e che le persone di Proserpio amano e aiutano con gioia. La signora Lina rientra ancora oggi tra queste persone, sempre pronta a dare una mano agli altri".