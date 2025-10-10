Grande festa per i 95 anni dell’alpino Luigi Orombelli

Una grande festa a Cantù per il compleanno dell’alpino Luigi Orombelli.

I festeggiamenti

Oggi, venerdì 10 ottobre, attorno all’alpino canturino, che abita a Fecchio, si è stretto un gruppo di Penne Nere della sezione di Cantù per festeggiare con lui il raggiungimento del 95 compleanno. Orombelli, classe 1930, è anche l’alpino più longevo del gruppo. Una festa a sorpresa organizzata dagli Alpini di Cantù a Orombelli era stata organizzata pure due anni fa. In quella circostanza il gruppo aveva donato all’alpino il «Cuore» in legno creato in occasione dei 100 anni dalla fondazione del gruppo, anniversario che era stato festeggiato proprio quell’anno.

Orombelli e don Gnocchi

Nella sua vita Orombelli ha avuto un rapporto speciale con don Carlo Gnocchi, che ha conosciuto personalmente dapprima attraverso la sua nonna Lina Marietti e poi durante i suoi studi presso l’istituto Gonzaga di Milano, negli anni in cui don Carlo Gnocchi era direttore spirituale.