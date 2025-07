Grande festa per la Madonna del Carmine, consegnate le benemerenze

Patronale

Tante iniziative culminate con il "Gigante d'Oro".

Ad Inverigo grande festa per la Madonna del Carmine con la consegna delle benemerenze "Il Gigante d'Oro". Presente anche il vescovo Franco Agnesi.

Grande festa in paese

Inverigo festeggia la Madonna del Carmine. Un fine settimana ricco di appuntamenti quello organizzato in paese, con il momento clou nel tardo pomeriggio di domenica 20 luglio, con la consegna delle benemerenze civiche "Il Gigante d'Oro". Ad essere premiato Giuseppe Molteni, 90 anni, muratore in pensione, che per anni si è occupato delle campane della chiesa di Sant'Ambrogio, ideando un sistema per farle suonare e curandone la manutenzione. Le altre benemerenze sono andate ai ragazzi dell'oratorio e al Cai Inverigo, per il loro impegno all'interno della comunità e in particolare per lo sguardo rivolto ai giovani.

Foto 1 di 2 Inverigo: benemerenza civica al Cai Inverigo Inverigo: benemerenza civica al Cai Inverigo Foto 2 di 2 Inverigo: benemerenza civica a Giuseppe Molteni Inverigo: benemerenza civica a Giuseppe Molteni

La soddisfazione dell'Amministrazione

Oltre alla consegna delle benemerenze tanti altri sono stati gli appuntamenti e le iniziative. Partendo dalle bancarelle in paese tra piazza Ugo Foscolo, via General Cantore, via XXV aprile. E poi la cena delle barchesse in piazza Mercato Santa Maria della Noce di venerdì 18, il grande successo dei trampolieri nel pomeriggio di domenica e, sempre domenica pomeriggio, la dimostrazione dei cani antidroga della Polizia Stradale al parco Crivelli. Domenica è stato tempo anche di celebrazioni religiose, su tutte quella delle 11.15 con i sacerdoti originari di Inverigo e quella delle 18 celebrata appunto da monsignor Agnesi.