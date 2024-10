Grande festa per piccoli e grandi con l’Halloween Party

Programma definito a Olgiate Comasco per la nona edizione dell’Halloween Party.

Sinergia organizzativa

Per giovedì 31 ottobre l’impegno organizzativo è garantito dall’associazione genitori La Lanterna con un gruppo di commercianti di via San Gerardo e via Luraschi. Di tutto e di più per aggregare piccoli e grandi, con invito particolare alle famiglie.

Ristorazione, spettacoli, laboratori creativi e musica

Ricca la proposta gastronomica con l’adesione all’evento da parte di Il buon pane, La piadineria di Ele, Marco e Ale, Pasticceria Ghielmetti e Lucca, pizzeria La Tentazione e Truck Kitchen. Già dalle 16 laboratorio di lingua inglese con Centro studi Eureka. Dalle 18 laboratori, spettacoli e personaggi a tema pirati insieme all’associazione La Lanterna. Colonna sonora della festa sarà la musica di Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino nella piazza della scuola. Il Teatro dei sussurri racconterà storie da paura.

Gli spettacoli

Come sempre, gli organizzatori hanno pensato al momento clou: alle 21.30, fuori dalla scuola, giocoleria acrobatica e danza col fuoco. In via San Gerardo trampolieri itineranti. L’evento è patrocinato dal Comune.