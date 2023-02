Grande folla al Carnevale di Erba

Una bella giornata di sole ha baciato il carnevale di Erba, organizzato dal Comune e reso possibile dal grande impegno da parte dei gruppi di oratori, asili e associazioni che hanno presentato bellissimi gruppi in maschera su vari temi.

Da piazza prepositurale questo pomeriggio, sabato 25 febbraio 2023, la sfilata ha percorso le vie della città tra musica e balli.

Dopo la sfilata finale, tutti in piazza mercato per le premiazioni. Tutti hanno avuto un riconoscimento per la partecipazione.