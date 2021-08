Da Tradate al Grande Fratello Vip. «Audace, bellissima, da copertina e sempre al centro del gossip»: così gli autori del «Grande Fratello Vip» hanno presentato Sophie Codegoni, concorrente ufficiale della sesta edizione, il celebre programma di Canale 5 in onda da lunedì 13 settembre.

Da Tradate al Grande Fratello Vip: la modella Sophie sarà concorrente

A soli 20 anni la modella tradatese ha già collezionato importanti esperienze nel campo della moda e del piccolo schermo: lo scorso autunno è infatti stata una «tronista» di «Uomini e Donne», dove sperava di coronare il suo sogno d’amore con il bel corteggiatore Matteo Ranieri, ma la loro relazione si è invece interrotta dopo sole due settimane. Nel frattempo Sophie è più volte finita al centro del gossip, che le ha attribuito due «love story» chiacchieratissime con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, e con l’ex «re dei paparazzi», Fabrizio Corona. Entrambi i «flirt» sono stati smentiti dalla diretta interessata, intervista su «Chi», la rivista patinata diretta dallo stesso presentatore del «Gf Vip» Alfonso Signorini. Il suo legame con Corona era uscito allo scoperto negli scorsi mesi, quando era comparsa in un frammento di un video girato durante un controllo delle forze dell’ordine a casa del discusso personaggio. E fu proprio in quella occasione che Corona la presentò ai militari come la sua «compagna e convivente». Frasi che la bella Sophie ha liquidato come di «circostanza», rivelando che tra lei e Fabrizio Corona vi sia solamente un bel rapporto di amicizia e di stima. Chissà cosa le riserverà a breve l’esperienza nella «casa più spiata d’Italia»: i suoi oltre 427mila follower di Instagram non vedono l’ora di scoprirlo.

TORNA ALLA HOME