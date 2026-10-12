Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Grande partecipazione alla “Camminata alla scoperta di Proserpio e Castelmarte“, promossa dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

Molto interesse

Molto interesse alla “Camminata alla scoperta di Castelmarte e Proserpio”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” nella giornata di domenica 11 ottobre. Partiti dalla stazione di Canzo, il gruppo di trenta persone ha avuto modo di raggiungere dapprima il bellissimo Oratorio di San Rocco a Castelmarte, edificio risalente al XVII secolo: qui sono state illustrate la storia della chiesina e gli affreschi interni; la gestione dell’antico Oratorio è affidata alla comunità dei vicini. In seguito, tramite la strada ciclopedonale, il gruppo ha poi raggiunto l’antico edificio del castello di Castelmarte, che ospita la torre da cui i partecipanti alla camminata hanno potuto ammirare la splendida vista a 360 gradi sulla vallata. La visita a Castelmarte è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la locale Pro loco.

Da Castelmarte a Proserpio

Dopo la pausa pranzo, gli escursionisti hanno raggiunto il centro di Proserpio, noto per le sue ville, cortili, edicole religiose e chiese. Qui, guidati dall’associazione Punto d’incontro, si è svolta la visita di alcuni punti di interesse del borgo, tra cui gli affreschi sulle pareti esterne di alcuni antichi edifici e poi la chiesa dei Santi Carlo e Rocco. Il percorso di ritorno verso Canzo è avvenuto tramite il sentiero ai piedi del monte Sciocia.

Parla l’organizzatrice

Commenta Raffaella Rusconi, che per il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” ha organizzato l’iniziativa: