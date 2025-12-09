Grande partecipazione alla presentazione del nuovo libro di Fausto Forni

Ha avuto luogo venerdì ad Asso

Si è tenuta venerdì sera ad Asso la presentazione del libro “Le tre corse che rivoluzionarono il mondo dei Rally” di Fausto Forni, organizzata dalla Biblioteca Ivano Ferrarini presso la Sala Consiliare. L’evento ha riscosso un grande successo, attirando molti appassionati e cittadini.

A dare inizio alla serata è stata Giuditta Roccaro, Presidente della Biblioteca, che ha ritenuto di fondamentale importanza parlare della promozione culturale nel nostro territorio; mentre a dialogare con l’autore è stato soprattutto Arnaldo Bernacchini, tra i primi italiani a vincere una prova del Campionato del Mondo Rally. Durante il confronto sono intervenuti alcuni protagonisti del mondo rally, come Simone Baruffini e Nicolas Fioroni, vincitori del Memorial Christian Bianchi al Rally di Como 2024, e Alessandro Re, vincitore del Rally di Como 2025.

All’iniziativa hanno preso parte anche le istituzioni, tra cui la Consigliera Regionale Anna Dotti e il Sindaco di Proserpio Zuccon, che hanno ribadito la necessità di proporre e sostenere iniziative culturali e sportive volte alla valorizzazione del nostro territorio.

La serata si è rivelata un successo, e ha offerto a tutti i cittadini una visione d’insieme capace di unire cultura, memoria sportiva e passione.