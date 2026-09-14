Grande partecipazione per il 30esimo ecotrekking

Appuntamento numero 30 con l’ecotrekking di Inverigo promosso da SiAmo Inverigo. Grande partecipazione e tanti rifiuti raccolti.

30esimo ecotrekking

Dopo la pausa d’agosto, un bel gruppo di persone ha partecipato domenica 13 settembre all’iniziativa promossa dall’associazione SiAmo Inverigo. Il gruppo si è radunato nel parcheggio sterrato di Santa Maria per prendere parte all’ecotrekking: una passeggiata ecologica per le vie del paese con l’intento di rimuovere i rifiuti presenti. Il gruppo ha provveduto a pulire, oltre a quell’area, anche il parcheggio del cimitero e le zone in prossimità della scuola primaria Don Carlo Gnocchi.

Tanti bambini presenti

“Siamo sempre molto contenti di vedere i bambini che, con entusiasmo e senso civico raccolgono rifiuti lasciati da altri. Un enorme grazie ai genitori – sottolineano i volontari di SiAmo Inverigo – Tanti sono stati i rifiuti abbandonati, in primis il vetro, che non accenna a diminuire, e poi ogni volta oggetti che non ti aspetti di trovare magari dietro un muro o vicino a una siepe o nascosto sotto l’erba alta”.

A contribuire all’evento anche i volontari de Le Contrade, come sempre impegnati nella cura e nella pulizia del paese. Volontari che per altro, sabato 12 settembre, hanno provveduto a ripulire dalle erbacce il pavimento delle barchesse in piazza Mercato a Santa Maria e a tagliare l’erba sui gradini e sulle scalinate del Viale dei Cipressi.