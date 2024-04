“Grande Stufa” accende il Consiglio comunale

Nuovo statuto sociale e modifiche alla convenzione del settembre 2009, “Grande Stufa” accende l’ultima seduta consiliare a Villa Guardia.

“Grande Stufa”, necessaria una ricapitalizzazione

Mercoledì 24 aprile, maggioranza e opposizione si sono riunite in Sala consiliare per l’ultima seduta del mandato amministrativo. Quarto punto all’ordine del giorno: l’approvazione del nuovo statuto sociale di "Grande Stufa" Spa e le modifiche alla convenzione del 28 settembre 2009 in merito ai rapporti tra il Comune e la società. Due condizioni contenute in una proposta di risanamento e garanzia di continuità aziendale che un operatore del settore ha avanzato al Cda e ai soci di "Grande Stufa", intenzionati a ricapitalizzare la società per far fronte alla crisi economica finanziaria. La centrale deve restituire 2.320.142,50 euro al Gestore dei servizi energetici: da quando è stata firmata la convenzione tra le parti (12 marzo 2012), la corrente elettrica prodotta è stata venduta da "Grande Stufa" a prezzo incentivato, ma lo scorso gennaio una sentenza del Tar ha confermato l’esattezza della richiesta del Gse.

