Grande successo in oratorio per la Festa della Famiglia

A Bosisio Parini grande successo per la Festa della Famiglia in oratorio. Due giornate intense: grande l’impegno da parte dei volontari.

Ricca partecipazione

Grande partecipazione e tanto entusiasmo a Bosisio Parini per la Festa della Famiglia, promossa dall’oratorio nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25. Due giornate intense che hanno visto protagoniste le famiglie del paese e, soprattutto, il prezioso impegno dei numerosi volontari. Sabato 24 gennaio il salone dell’oratorio ha ospitato una riuscitissima cena conviviale, organizzata grazie al contributo dei volontari. Un momento di condivisione semplice ma sentito, che ha riunito attorno alla stessa tavola molte famiglie, alla presenza anche del sindaco Paolo Gilardi e del consigliere comunale Paolo Ciceri, per celebrare insieme i valori della comunità e della famiglia. L’atmosfera calorosa e la partecipazione numerosa hanno decretato il successo della serata. Il ricavato della cena sarà interamente destinato a sostenere le attività e le necessità della parrocchia.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) Bosisio Parini: festa della famiglia, le tavolate Bosisio Parini: festa della famiglia, i volontari ← →

Domenica la “tombolina”

Domenica 25 l’oratorio si è invece animato con la tradizionale “tombolina sprint”, un appuntamento molto apprezzato dai più piccoli ma capace di coinvolgere persone di tutte le età. Sorrisi, divertimento e spirito di comunità non sono mancati, confermando l’ottima riuscita dell’iniziativa. Fondamentale, in entrambe le giornate, è stato il contributo dei volontari che, con disponibilità, tempo ed energia, hanno reso possibili questi momenti di festa e aggregazione, offrendo un concreto sostegno alla vita della parrocchia.