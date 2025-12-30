Grande successo per gli eventi al villaggio natalizio del Centro commerciale Mirabello di Cantù.

La tradizione natalizia

Quest’ultimo è stato animato con laboratori creativi, magie capaci di far brillare gli occhi e danze piene di energia grazie all’impegno di Acma Onlus, de Il Giardino di Luca e Viola, del nucleo di Protezione Civile ANC di Figino Serenza presieduto da Mirko Gaudiello, e di Luisa Procopio. Per la Maratona del Giocattolo, quest’anno sono stati raccolti oltre mille giocattoli. Sono state oltre 400 le foto ricordo con Babbo Natale scattate, stampate e donate alle famiglie, mentre oltre 600 bambini hanno partecipato ai laboratori e alle attività organizzate durate tutti i weekend di eventi. I giocattoli sono stati distribuiti all’ospedale di Cantù, al Sant’Anna e a Cascina Cristina.

Le parole del direttore

“Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato , ACMA Onlus e Il Giardino di Luca e Viola per l’organizzazione e gestione dell’area e l’ANC per la raccolta e distribuzione dei giocattoli usati raccolti – ha puntualizzato il direttore del Contro commerciale Mirabello Stefano Perpetuini – Nel contempo voglio invitare tutti all’evento del 6 gennaio, che prevede un coro gospel, la distribuzione dei dolcetti da parte della Befana e l’estrazione della lotteria promossa dall’associazione Il Giardino di Luca e Viola, con i palio tanti bellissimi premi tra cui un’automobile, una Seat Arona”.