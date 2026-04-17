Grande successo per il Medioevo a Caslino

Caslino d’Erba si trasforma in una città medievale con Medioevo a Caslino. Un tuffo nel passato che è stato un grande successo.

Caslino diventa un borgo medievale

Caslino d’Erba diventa un borgo medievale. Con Medioevo a Caslino il paese è tornato indietro nel tempo. Giochi medievali, cantastorie, danze tipiche, dame e messeri. Tutto questo è stato un vero e proprio successo, apprezzatissimo da cittadini e visitatori. Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione:

“L’evento è stato un successo incredibile, i gruppi che hanno partecipato come: i Cantastorie, i Folet d’la Marga, il Gruppo Brianza Medioevale, il Gruppo Canturium, tutti i figuranti, Gruppo Danze Antiche e che ringraziamo di cuore, hanno portato un altissimo livello culturale, artistico e la storia è fluita tra le strade di Caslino come un fiume in piena”.

L’iniziativa si ripeterà

La consigliera Daria Mladenova ha già annunciato che l’evento si ripeterà:

“Sono più che soddisfatta dell’evento, considerando che era la prima volta e sicuramente lo ripeteremo volentieri. Ringraziamo tutti gli sponsor (sia privati che aziende), nonché tutte le persone che hanno deciso di trascorrere questa giornata con noi. La cultura ha vinto”.

E a proposito di cultura, Fabio Cani e Rosaria Marchesi, martedì 21 aprile alle 21 presenteranno il libro “Lo specchio rotto”, giornalismo, narrazioni e documenti durante la Repubblica Sociale Italiana e la Resistenza nel comasco.