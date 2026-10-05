Grande successo per la Festa del Cavallo e del Gemellaggio di Asso

Si è conclusa ad Asso una delle edizioni più partecipate della Festa del Cavallo e del Gemellaggio, manifestazione organizzata dal Comune di Asso che quest’anno ha assunto un significato ancora più speciale con la celebrazione del 25° anniversario del gemellaggio tra Asso e Saint-Péray, accanto alla 43ª edizione della Festa del Cavallo.

La manifestazione si è sviluppata tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre, con il momento centrale della festa in paese nella giornata di sabato 3 ottobre e l’apertura del fine settimana, venerdì sera, in Piazza Mercato.

Per tutto il fine settimana Asso è stata animata da numerose iniziative e da una significativa presenza di visitatori. Le vie del centro storico si sono riempite di persone, creando un’atmosfera particolarmente vivace e coinvolgendo attività commerciali, associazioni e famiglie.

A contribuire alla buona riuscita della manifestazione anche una splendida giornata di sole che ha accompagnato gli appuntamenti del fine settimana.

I 25 anni di amicizia con Saint-Péray

Uno dei momenti più significativi è stata la cerimonia per i 25 anni del gemellaggio con Saint-Péray, ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Ratti e accompagnata dalla Fanfara Alpina “Angelo Masciadri” di Asso, che ha eseguito gli inni ufficiali.

Alla cerimonia è intervenuto per la cittadina francese Florian Giraud Assessore di Saint Pèray, mentre erano presenti anche le delegazioni delle altre comunità legate ad Asso da rapporti di amicizia e collaborazione: Massimiliano Amato, Sindaco di Dicomano; Ana Maria Ferreira, Assessore del Comune di Santo Tirso; Jutta Burghardt, Consigliere di Gross-Umstadt; e Antonio Puga Rodriguez, Sindaco di Celanova.

Non è mancata la presenza istituzionale di Marisa Cesana per Regione Lombardia e Claudio Ghislanzoni per la Provincia di Como.

La cerimonia, condotta dal Cerimoniere Alpino Tiziano Tavecchio, ha rappresentato un momento particolarmente sentito, culminato nella consegna da parte del Sindaco di Asso di una targa commemorativa realizzata con incisione laser, dedicata ai 25 anni di amicizia tra Asso e Saint-Péray.

Un anniversario che non rappresenta soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per continuare a coltivare rapporti costruiti negli anni e per far conoscere Asso e il suo territorio attraverso l’incontro tra comunità.

Il ritorno della Rassegna Equestre

Grande attenzione anche per il cuore storico della manifestazione: il mondo del cavallo.

Sono stati dieci i cavalli presenti e particolarmente positiva è stata la partecipazione alla Rassegna Equestre, che ha segnato un importante ritorno dopo le difficoltà organizzative e logistiche affrontate nella precedente edizione.

Molto apprezzato anche il Battesimo della Sella, che ha visto tantissimi bambini avvicinarsi per la prima volta al mondo del cavallo e vivere un’esperienza significativa.

Il campo dell’Oratorio è stato per tutta la giornata meta di numerosi visitatori. Per questo l’Amministrazione comunale rivolge un particolare ringraziamento a Don Giuseppe e alla Parrocchia di Asso per la disponibilità degli spazi, che hanno permesso di ospitare le attività equestri.

Alle premiazioni della Rassegna e del Battesimo della Sella sono intervenute anche Anna Dotti per Regione Lombardia e Barbara Zuccon per la Comunità Montana.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Como e Comunità Montana del Triangolo Lariano.

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Una festa che ha coinvolto tutto il paese

La festa era iniziata già venerdì sera in Piazza Mercato, con una serata particolarmente partecipata. Il Palo della Cuccagna, lo spettacolo proposto da Spazio Danza e, successivamente, la musica con DJ fino a mezzanotte hanno accompagnato l’accoglienza delle delegazioni, dando il via a un fine settimana caratterizzato da una forte partecipazione.

Ma il successo della manifestazione è soprattutto il risultato del lavoro di una comunità intera.

Associazioni, commercianti, volontari, Amministrazione comunale, Protezione Civile, Polizia Locale e tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze, lavorando per costruire un appuntamento capace di coinvolgere l’intero paese.

Un ringraziamento particolare va anche alla squadra dell’Amministrazione comunale e ai consiglieri che, a vario titolo, hanno lavorato alla realizzazione della manifestazione, mettendosi a disposizione durante le diverse giornate.

«Credo che questa Festa del Cavallo e del Gemellaggio sia stata un vero successo – commenta il Sindaco di Asso – e mi rende particolarmente orgoglioso il grande lavoro che c’è stato dietro. Voglio ringraziare innanzitutto tutta la nostra squadra, i consiglieri e gli assessori che hanno lavorato alla manifestazione, insieme a tutte le associazioni, ai volontari, ai commercianti e a chi ha contribuito all’organizzazione.»

«La cosa che più mi ha fatto piacere – prosegue il Sindaco – è stata vedere un paese vivo: le vie del centro piene di persone, i bambini giocare sotto i portici con l’esperienza Western, le famiglie vivere gli spazi del paese e tanta voglia di stare insieme. È proprio questo, alla fine, il significato più bello di una manifestazione come questa.»

E conclude:

«Asso è un paese piccolo, ma questa festa dimostra ancora una volta che quando si lavora insieme e si riesce a fare squadra, i risultati arrivano. La partecipazione che abbiamo visto in questi giorni è il risultato del lavoro di una comunità che ha voglia di esserci e di costruire insieme.» «È stata una festa che ha richiesto tanto lavoro e tanto impegno, ma vedere una partecipazione così importante ripaga di tutti gli sforzi fatti – commenta l’Assessore agli Eventi Raul Losa –. Abbiamo cercato di costruire un programma capace di coinvolgere persone di tutte le età, valorizzando al tempo stesso le nostre tradizioni e dando spazio alle associazioni e alle realtà del territorio. Per l’anno prossimo l’obiettivo sarà quello di aumentare i cavalli che parteciperanno alla rassegna e pensare ad un coinvolgimento diffuso non solo del centro ma anche delle nostre frazioni come Scarenna»

La Festa del Cavallo e del Gemellaggio 2026 ha così rappresentato non soltanto un appuntamento dedicato alla tradizione equestre e al mondo del cavallo, ma anche una grande occasione di incontro tra comunità, di promozione del territorio e di valorizzazione del tessuto associativo e commerciale di Asso.

La 43ª edizione della Festa del Cavallo e il 25° anniversario del gemellaggio con Saint-Péray lasciano così il segno di un fine settimana in cui Asso ha saputo mostrarsi viva, partecipata e capace di fare squadra.