Grande successo per la Giornata del Verde Pulito

Grande successo ad Asso per la Giornata del Verde Pulito. Raccolti oltre 380 chili di rifiuti.

Ricca partecipazione

Ricca partecipazione e grande adesione per la Giornata del Verde Pulito organizzata domenica 12 aprile ad Asso. Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, del rispetto per l’ambiente e dell’amore per il territorio. All’iniziativa hanno partecipato 35 volontari, uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del proprio paese. Grazie al loro prezioso contributo sono stati raccolti ben 380 chili di rifiuti, restituendo decoro e pulizia a diverse aree del territorio.

Risultato importante

Un risultato importante, che dimostra come il senso civico e la collaborazione possano fare davvero la differenza. In poche ore di lavoro, i volontari hanno dato un segnale concreto di attenzione all’ambiente, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi condivisi. Queste iniziative rappresentano non solo un momento operativo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una cultura della responsabilità e del rispetto.

Il commento dell’Amministrazione

Così l’Amministrazione: