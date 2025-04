Grande successo per la mostra di presepi pasquali

Il primo weekend della mostra di Presepi e diorami pasquali allestita in Villa Casana a Novedrate è stato un successo: in migliaia hanno visitato l'evento nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025.

La mostra

Sabato 12 aprile a Villa Casana è stata inaugurata la terza edizione della "Mostra di Presepi e Diorami Pasquali", organizzata dalla sede locale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. L’esposizione sarà visitabile fino al 21 aprile e occuperà tutte le sale storiche al piano terra della villa, trasformate in un percorso immersivo intitolato "Padre, perdona loro".

La mostra si inserisce nel cuore della Settimana Santa con un progetto artistico che racconta, scena dopo scena, la Passione e la vita di Gesù. Opere in legno, metallo e materiali modellati con cura da artigiani italiani e stranieri restituiscono momenti di intensa suggestione.

Sottolinea il presidente di Aiap di Novedrate Flaviano Marzorati:

"Una mostra che non è solo da vedere, ma da vivere. Le due Via Crucis esposte, i presepi aperti e i diorami offrono un'esperienza toccante che unisce arte, fede e riflessione".

Punto di forza dell’edizione 2025 è la prima esposizione completa della Via Crucis di Erio Proverbio, artista già noto per aver disegnato il logo ufficiale della Federazione Internazionale del Presepio. L’opera, composta da 14 pannelli, si affianca a una seconda Via Crucis che esplora in maniera profonda il volto di Gesù nelle sue diverse espressioni. A chiudere il percorso, una grande scena rappresenta quattro momenti centrali della Passione.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Tantissimi i visitatori nel primo fine settimana

La mostra si è ufficialmente aperta nella mattina di sabato 12 aprile, anticipata dal mercatino presepiale aperto dalle 9 alle 18 nel parco della villa. Tra gli espositori, maestri d’arte provenienti da tutta Italia.

Marzorati commenta soddisfatto il successo del primo weekend:

"I primi giorni sono andati benissimo. Tra le visite alla mostra e al mercatino abbiamo avuto un migliaio di visitatori e in tutti e due i giorni c'è stato un via vai di persone. E' arrivato anche un pullman da Verona e abbiamo già diverse richieste di gruppi per visitare l'esposizione nei prossimi giorni".

L'eposizione in Villa Casana sarà visitabile fino al 21 aprile 2025: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Associazioni, gruppi e scuole possono organizzare visite in altri giorni e orari contattando il 335.6900177 o il 333.27.31984.