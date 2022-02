la dea bendata

Classico cliente di passaggio per il bar sulla provinciale: ha preso un caffè e un biglietto da grattare.

Gratta e Vinci: al Bar Always di Vertemate vinti 10mila euro.

Un sabato alternativo al Bar Always di Vertemate con Minoprio. Questa mattina, 19 febbraio 2022, è stata infatti convalidata una vincita da 10mila euro grazie alla combinazione fortunata di un Gratta e Vinci. "Era un cliente di passaggio - racconta il titolare Rocco De Benedittis - Come tanti altri ha preso un caffè e un Gratta e Vinci, lo ha grattato subito e c'è stata la sorpresa. Ovviamente era molto contento, un sabato mattina fortunato".

Non la prima vincita di questo tipo al bar sulla Provinciale per Bregnano: "Già qualche anno fa eravamo stati testimoni di una vincita di 10mila euro - aggiunge il titolare - Se ce ne sono state altre non possiamo saperlo, tanti non lo grattano subito. Sempre nella giornata di oggi, ad ogni modo, ci sono state tre vincite da 500 euro".