Gratta e vinci fortunato al centro commerciale Mirabello: vale 10mila euro

Settimana davvero fortunata per i giocatori che frequentano il centro commerciale Mirabello e la tabaccheria Totomania: da lunedì a oggi si sono verificate diverse vincite al gratta e vinci, ma la più importante è sicuramente quella da 10mila euro di inizio settimana.

"Non è un bel periodo, vincere potrebbe aiutarmi"

Lunedì pomeriggio una cliente ha acquistato un gratta e vinci da 3 euro, e con i numeri fortunati ha vinto ben 10mila euro. La signora è poi tornata in settimana alla tabaccheria per ringraziare Daniela, la ragazza che glielo aveva pescato dal mazzo, dicendole che non sta attraversando un bel periodo per qualche problemino di salute e la vincita l'avrebbe sicuramente aiutata.

Le altre vincite

Anche se meno cospicue, durante la settimana si sono verificate altre vincite con clienti che si sono portati a casa mille euro con il 100X, con il Maxi Miliardario e con il Miliardario, tutti nel giro di qualche giorno.