Grave un motociclista dopo lo scontro con un'automobile

E' intervenuto anche l'elisoccorso del 118

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri

Tremendo schianto lungo la strada Provinciale 639, all'altezza di Casiglio intorno alle 20 di ieri, martedì 24 settembre. Lo scontro è avvenuto tra un suv che stava scendendo in direzione di Erba e una motocicletta che stava procedendo in direzione opposta. Ad avere la peggio nel violento impatto è stato un trentenne erbese alla guida della due ruote, le cui condizioni sono subito apparse gravi.

Soccorsi intervenuti con il codice di massima urgenza

Per prestare soccorso al motociclista, oltre ai mezzi di Lariosoccorso e all'automedica, si è anche alzato in volo l'elisoccorso del 118. Per lui codice rosso di massima urgenza. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del comando comasco per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco per la pulizia della strada.