Grazie a un generoso donatore l’alpaca Balduina non resterà sola

Grazie alla generosa donazione anonima di 3.000 euro , l’alpaca Balduina de «Il Vecchio faggio» non resterà sola. L’animale, che vive al rifugio di Castelmarte è rimasto solo nei giorni scorsi a seguito della scomparsa dell’alpaca Francesca, venuta a mancare dopo tanti anni insieme.

Dall'appello alla generosa donazione anonima

Una perdita che Balduina ha sofferto molto: i due animali erano molto legati, inoltre gli alpaca sono molto sensibili e amano passare del tempo insieme ai loro simili. Senza compagnia, anche Balduina avrebbe rischiato di spegnersi.

Da qui l’appello de Il Vecchio faggio, lanciato tramite le proprie pagine social. «Cerchiamo urgentemente una nuova alpaca che possa tenere compagnia a Balduina, altrimenti, a causa della solitudine, ci lascerà anche lei. Aiutaci a non lasciare sola Balduina, con l’intento di garantirle una vita serena, con accanto una nuova amica».

Il rifugio ha chiesto di essere contattata se qualche allevatore sensibile avesse intenzione di donare un animale. E’ stata inoltre aperta una raccolta fondi per l’acquisto di un alpaca: la cifra da raggiungere sarebbe stata di 3000 mila euro, che includeva, oltre all’animale, il trasporto e le cure necessarie

Venuto a conoscenza dell’appello, un donatore che ha preferito rimanere anonimo, ha deciso di donare al rifugio per animali la cifra di 3.000 mila euro, necessaria per non far più rimanere da sola l’alpaca.

«Balduina è presente al Vecchio Faggio dal 2021, arrivata da noi in quanto era anche lei in cerca di compagnia, visto che nella realtà dove viveva prima era rimasta da sola. Per evitare che l’animale si spegnesse, è giunto a Castelmarte - spiega Irene, del Vecchio faggio - Quando è venuta a mancare Francesca, Balduina ha fin da subito iniziato a cambiare umore, diventando scontrosa e triste. Balduina ha anche sorvegliato il corpo senza vita di Francesca, in attesa che questo venisse portato in un altro luogo, dato che al Vecchio Faggio non può essere sepolto. Questo episodio può far comprendere quanto gli alpaca siano creature sensibili e dolcissime, ma senza compagnia rischiano di spegnersi lentamente. Infatti, anche Balduina sta già soffrendo la mancanza di Francesca. Ma per fortuna, in suo aiuto è arrivata una significativa donazione di 3.000 mila euro, da parte di un donatore che ringraziamo molto. Il donatore ha chiesto di poter rimanere anonimo. La cospicua donazione - prosegue - consentirà a Balduina di proseguire con una vita serena, con accanto quindi una nuova amica».

In questi giorni, il nuovo alpaca dovrebbe arrivare da Bergamo nella sua nuova casa di Castelmarte, per poter dare a Balduina la giusta compagnia che le permetta di non essere più triste.