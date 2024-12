Grazie a un'azienda marianese istituita una borsa studio per una specialista della nutrizione

Grazie a una donazione dell’azienda iMAGE S di Mariano Comense, una giovane specialista della nutrizione, la dottoressa Beatrice Porcari è presente due volte alla settimana all’ospedale Sant’Anna, nel reparto di Nefrologia e Dialisi, diretto dal dottor Gianvincenzo Melfa.

Istituita una borsa studio

A seguito della donazione, Asst Lariana ha provveduto alla pubblicazione di un avviso per l’istituzione della borsa di studio, di un anno, ed è stata selezionata, come detto, la dottoressa Porcari, 28 anni, di Appiano Gentile. Laureata in Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università degli Studi di Milano, la dottoressa ha frequentato un master di primo livello in Nutrizione e dietetica in Nefrologia all’Università degli Studi di Pavia ed è specializzata nella corretta gestione nutrizionale dei pazienti con malattia renale cronica.

"I dializzati sono spesso esposti a rischio malnutrizione"

"I pazienti sottoposti a dialisi sono particolarmente esposti a rischio malnutrizione e, a causa dell’insufficiente depurazione renale, è spesso necessario limitare l’apporto di fosforo e potassio con la dieta - sottolinea la dottoressa Lucia Del Vecchio, nefrologa di Asst Lariana e presidente della Women of ERA Task Force (European Renal Association) - Nella fase conservativa della malattia è fondamentale una dieta a basso contenuto proteico in modo tale da posticipare l’inizio della dialisi, soprattutto nelle fasi più avanzate delle nefropatie, pur mantenendo un apporto calorico adeguato. Anche in questi pazienti può essere necessario limitare l’apporto di sodio, fosforo e potassio con la dieta".

"Offrirò consulenze ai singoli pazienti"

L’istituzione della borsa di studio rafforza il lavoro promosso dalla Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica di Asst Lariana che, attraverso consulenze, opera anche nel reparto di Nefrologia e Dialisi. "Il mio compito è offrire consulenze ai singoli pazienti - sottolinea la dottoressa Porcari - Sono visite nutrizionali mirate a persone dializzate e non, in cui chiedo conto di abitudini alimentari e stili di vita, così da farmi un’idea di come modificare l’alimentazione per influire sul decorso della patologia". Un corretto stile alimentare rappresenta, infatti, uno dei pilastri fondamentali per garantire il benessere e la salute dei pazienti a tutti gli stadi della malattia.